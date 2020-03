Ibaté: criança de 1 ano e 4 meses está internada com suspeita de coronavírus

O Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté divulga o Boletim Diário de notificação do novo Coronavírus [COVD-19] no

município.



Nesse momento, a cidade registra dois casos suspeitos em isolamento domiciliar, sendo uma estudante da UFSCar e uma profissional da Saúde de

43 anos.



Além destes casos, uma criança de 1 ano e 4 meses, também está internada com suspeita de COVID-19.



A cidade também registra um caso de óbito suspeito por coronavírus, de uma paciente de 85 anos.



Em todos os casos, a Secretaria Municipal da Saúde aguarda os resultados das amostras que foram encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz,

em São Paulo.



Portanto, neste momento, Ibaté continua sem nenhum óbito confirmado por COVID-19.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça o pedido para que todos fiquem em casa. O isolamento social é a melhor forma de prevenir a disseminação

do coronavírus na nossa cidade.

