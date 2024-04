Ibaté continua com ações de combate à dengue

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, continua aplicando medidas de combate à dengue e nesta semana está realizando novamente atividade de combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, nos bairros Jardim Cruzado I e II.

A colaboração dos moradores é essencial para que a ação seja efetiva no combate à doença, recebendo os agentes municipais para orientação e verificação de possíveis focos. A recusa à entrada dos servidores nas residências dificulta os trabalhos e diminui a efetividade das ações.

Os funcionários que realizam as ações contra a dengue são devidamente identificados, e utilizam veículos também sinalizados e devidamente identificados com adesivos com o brasão da Prefeitura de Ibaté.

Em 2024 a Prefeitura segue realizando as ações previstas nos protocolos como já feitas há anos. No caso das ações de nebulização, estas não são realizadas aleatoriamente, e sim quando há casos confirmados na região.

Durante a ação, as equipes recomendam manter portas e janelas abertas, não permanecer próximo ao profissional, retirar os animais de estimação, bem como, recipientes onde bebem água e se alimentam. “A colaboração de toda a população é fundamental nesse momento. Pedimos encarecidamente que todos estejam atentos e evitem o acúmulo de água parada em suas residências, pois esses são locais propícios para a reprodução do Aedes Aegypti. Lembre-se de verificar regularmente vasos de plantas, recipientes, pneus e qualquer outro objeto que possa acumular água”, explica Hewerton Henrique Costa Clement, supervisor de Controle de Vetores.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, desde o início do mês de abril, foram notificados 74 casos, sendo 32 positivos, 21 negativos e 21 aguardam resultados.

A saúde municipal está empenhada em garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos, mas precisamos da colaboração de cada um para vencer essa batalha contra o Aedes aegypti.

