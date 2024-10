Ibaté celebra o Dia das Crianças com atividades nas escolas e festa na Pirâmide

Crédito: Divulgação

As comemorações do Dia das Crianças em Ibaté começaram muito antes do dia 12 de outubro. Durante toda a semana, as escolas municipais se transformaram em verdadeiros palcos de diversão e aprendizado, oferecendo atividades lúdicas e envolventes que encantaram os alunos. Brincadeiras, desfiles de fantasia, o irreverente "Dia da Mochila Maluca" e o sempre divertido "Dia do Cabelo Maluco" garantiram risadas e um clima descontraído em cada sala de aula. As gincanas promoveram interação e cooperação entre as crianças, enquanto as contações de histórias despertaram a imaginação e a curiosidade dos pequenos.

A secretária de Educação de Ibaté, Danielle Beatriz Silva Garcia Chaves, comentou sobre a importância desse tipo de ação para o desenvolvimento infantil. "Mais do que um momento de celebração, essas atividades integram o trabalho pedagógico, estimulando a criatividade, o respeito ao próximo e o senso de coletividade entre os alunos. Celebrar o Dia das Crianças nas escolas é também promover a união e a alegria dentro da comunidade escolar", afirmou.

No sábado, dia 12 de outubro, a grande festa na Pirâmide da Mata do Alemão reuniu centenas de crianças e suas famílias. O evento, organizado pela Prefeitura de Ibaté, contou com diversas atrações que garantiram diversão do início ao fim. Os brinquedos infláveis, a apresentação circense e o show de mágica foram as atividades mais comentadas pelas crianças, que aproveitaram cada momento. Além disso, a Banda Marcial Municipal de Ibaté fez uma emocionante apresentação, enquanto a Feira de Adoção Responsável, realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses, ofereceu às famílias a oportunidade de adotar animais de estimação, promovendo o cuidado e a responsabilidade com os animais.

Durante a festa, as crianças também puderam se deliciar com uma variedade de guloseimas, que incluíam cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, sorvete, além de suco e água para se refrescarem. A distribuição gratuita desses lanches tornou o evento ainda mais especial, garantindo que todos pudessem aproveitar ao máximo cada momento de diversão e descontração.

Um dos momentos mais esperados da festa foi a apresentação do renomado Cesar Agilite e seus animais talentosos. Conhecido por sua expertise em treinamento animal, Agilite encantou o público com suas performances incríveis, mostrando a sinergia entre ele e seus companheiros de palco. As crianças ficaram fascinadas com os truques e habilidades dos animais, tornando essa uma das atrações mais memoráveis do evento.

O prefeito de Ibaté, Zé Parella, destacou o compromisso da administração em proporcionar momentos de lazer e integração para as famílias. “O sorriso das crianças e a energia contagiante de cada momento mostraram que, mais do que uma festa, a cidade de Ibaté celebra o amor e o cuidado com seus pequenos. O Dia das Crianças é uma data muito especial, e nossa intenção sempre foi proporcionar momentos como esse, para que cada pequeno ibateense pudesse se divertir e criar boas lembranças. Ao longo dos meus 20 anos à frente da administração, ver o sorriso e a alegria das crianças foi um dos meus maiores objetivos. Saber que, durante esse tempo, contribuí para o bem-estar e o futuro delas, investindo em educação, lazer e infraestrutura, é satisfatório”, finalizou.

A festa na Pirâmide da Mata do Alemão já se consolidou como tradição na cidade, e este ano, com o tema "Jardim de Infância", trouxe uma decoração lúdica e mágica que encantou a todos.

A participação e o envolvimento das famílias foram fundamentais para o sucesso da semana de comemorações e do grande evento de encerramento.

