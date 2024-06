Ibaté celebra 131 anos com dois shows na Pirâmide da Mata do Alemão

Crédito: Divulgação

A cidade de Ibaté está em festa! Dando continuidade nas comemorações dos 131 anos de nossa querida cidade, a Prefeitura Municipal preparou uma programação especial, dois shows gratuitos, na Pirâmide da Mata do Alemão.

Para abrir as comemorações, a partir das 21h do próximo sábado (22), a dupla sertaneja Zé Henrique e Gabriel, promete agitar a noite com seus grandes sucessos e muita música boa.

Zé Henrique e Gabriel são verdadeiros ícones da música sertaneja no Brasil. Com mais de duas décadas de carreira, a dupla conquistou o público com suas canções que misturam romantismo, emoção e um toque de modernidade, sem perder as raízes do sertanejo tradicional.

Com uma discografia rica e diversificada, Zé Henrique e Gabriel lançaram diversos álbuns e singles que se tornaram hits, como "Tá Tudo Ok", "Um Louco", "Instinto Animal", e "O que Combina Comigo é Você". Suas músicas, sempre carregadas de sentimento e com letras que tocam o coração, conquistaram fãs por todo o país.

A presença de Zé Henrique e Gabriel nas comemorações dos 131 anos de Ibaté é uma oportunidade imperdível para os fãs do sertanejo curtirem um show de altíssima qualidade. A dupla promete trazer toda a sua experiência e paixão pela música para uma noite especial, cheia de grandes sucessos e momentos emocionantes.

No domingo, dia 23 de junho, a celebração continua com um show gospel imperdível do cantor David Quinlan. A apresentação, que também acontecerá na Pirâmide da Mata do Alemão, trará um momento de louvor e adoração, proporcionando uma experiência emocionante e inspiradora para todos os presentes.

David Quinlan é um dos nomes mais respeitados e influentes da música gospel no Brasil. Entre seus maiores sucessos estão canções como "Abraça-me", "Filho de Davi", "Águas Profundas" e "Águas do Trono". Essas músicas não apenas embalam momentos de louvor e adoração, mas também trazem mensagens de esperança, fé e amor que têm tocado e transformado vidas.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, destaca que estes shows fazem parte dos eventos que marcam as comemorações dos 131 anos de Ibaté. “Convidamos a todos os moradores e visitantes de Ibaté para participarem dessas comemorações, prestigiando os artistas e celebrando juntos os 131 anos de nossa cidade. A entrada é franca. Venha celebrar conosco”, convidou o prefeito.

