Ibaté: Abertura do "Natal de Luzes 2024" atrai milhares de pessoas à Praça Central

Praça de Ibaté decorada para o Natal - Crédito: Divulgação



No último sábado, (23/11), Ibaté deu início às festividades do “Natal de Luzes 2024", com uma celebração eucarística na Igreja Matriz, presidida pelo Padre João Morales. O evento atraiu a atenção da comunidade, que se reuniu para celebrar a magia do Natal.



Ao final da missa, Padre Morales convidou a vice-prefeita Ivani Almeida que representou o prefeito Zé Parella e o Sr. Angelim para uma procissão, onde abençoou as imagens do Menino Jesus, que foram colocadas no Presépio em Tamanho Natural na praça central e no Presépio Artesanal na Igreja centenária, confeccionado pelo Sr. Angelim Perruci, que este ano comemora 50 anos de tradição.



A Vice-prefeita Ivani Almeida representou o prefeito Zé Parella e comentou; “É uma honra estar aqui hoje, celebrando o início do nosso Natal de Luzes. Este evento não apenas ilumina nossa cidade, mas também ilumina os corações de cada um de nós. Finalizou Ivani Almeida



O “Natal de Luzes 2024” se consolidou como uma tradição regional, atraindo milhares de visitantes de diversas cidades do estado de São Paulo. As famílias se reúnem para apreciar a iluminação da Praça Central e a beleza dos presépios, que se tornaram um símbolo da celebração.

O prefeito Zé Parella, , enfatizou que as festividades natalinas promovem a confraternização e a paz entre as famílias. “O Natal faz o povo encher o coração de amor e se confraternizar. É uma alegria ver o quanto as crianças gostam do Natal da nossa cidade, convido toda a população ibateense e regional para que venham com suas famílias, prestigiar a magia do Natal”, Destacou Zé Parella.

Com um clima de alegria e esperança, o “Natal de Luzes 2024” promete trazer momentos especiais para as famílias e visitantes, reafirmando a magia do Natal na cidade.

