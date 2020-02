Homem que matou irmãs a facadas em Brotas é encontrado morto em presídio de Piracicaba

Crédito: Divulgação

Celso Nicássio Alves, 49 anos, responsável pela morte de sua ex-mulher e de sua ex-cunhada, ambas assassinadas a facadas em Brotas, foi encontrado morto em uma cela do Centro de Detenção Provisória de Piracicaba. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 26, pela Secretaria de Administração Penitenciária.

Nicássio teria sido encontrado morto por volta das 6h de segunda-feira, 24. Ele estaria pendurado por uma corda improvisada com lençol. A descoberta aconteceu durante procedimento de contagem dos detentos pelos agentes. Nicássio estava isolado e só em uma cela que foi preservada. A Polícia Civil foi comunicada e instaurado um procedimento para apurar o caso.

TENTOU SE MATAR

Nicássio deu entrada no presídio no dia 5 de fevereiro e antes disso ele já teria tentado se matar. Ele foi encontrado em uma moita próximo a um estábulo com ferimentos a faca na barriga. Como havia enxame de abelhas no local, os socorristas usaram roupas especiais para o resgate.

Consta que Brotas não registrada um caso de feminicídio desde 2018. (com Grupo Rio Claro SP)

