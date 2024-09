Homem que estuprou e matou jovem morre em hospital no interior de SP

SIGA O SCA NO

Mariana (vítima) e Rodrigo, assassino - Crédito: arquivo

Rodrigo Pereira Alves, condenado a mais de 40 anos pela morte da estudante universitária, Mariana Forti Bazza, aos 19 anos, em setembro de 2019, em Bariri, região de Bauru, morreu em um hospital de Botucatu, um dia antes de o crime completar cinco anos.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), Rodrigo cumpria pena na Penitenciária de Itaí e vinha recebendo atendimento médico devido a uma doença crônica grave "Ele chegou a ser internado em um hospital de Itaí em 11/09/2024 até ser transferido para a unidade de Botucatu devido a progressão do quadro clínico detectado por meio de exames laboratoriais. Foi registrado Boletim de Ocorrência e a família do preso foi devidamente informada da ocorrência do óbito pelo Serviço Social da Penitenciária de Itaí", diz trecho da nota.

O CASO

Mariana desapareceu na manhã de 24 de setembro de 2019 após sair de academia que frequentava, na Avenida José Jorge Resegue (Avenida do Lago). Câmeras de segurança mostraram Rodrigo oferecendo ajuda para trocar um pneu furado do carro da vítima.

O veículo foi dirigido pela jovem a uma chácara em frente da academia, onde ele fazia bico como pintor. Em seguida Rodrigo levou Mariana até a área rural onde estuprou e matou a jovem por asfixia.

Leia Também