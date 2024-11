Homem perde a vida após ser esfaqueado durante discussão em bar

Renan Andrioli de Almeida tinha de 35 anos -

Renan Andrioli de Almeida, de 35 anos, foi assassinado na noite deste domingo (17) após uma discussão que começou em um bar no bairro Consolação, em Rio Claro (SP). O crime aconteceu por volta das 23h e está sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, Renan discutiu com um homem identificado como Wellinton em um bar na Rua 20. Após saírem do estabelecimento, a discussão continuou na Avenida 17, onde o suspeito desferiu um golpe de faca na região abdominal de Renan.

O agressor fugiu logo após o ataque. Renan foi socorrido por uma equipe de emergência e levado para a Santa Casa de Rio Claro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

A faca utilizada no crime não foi localizada. Peritos realizaram exames no local do homicídio e no corpo da vítima, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil registrou a ocorrência e está conduzindo investigações para localizar o suspeito e esclarecer os detalhes do homicídio. Este é o 21º homicídio registrado em Rio Claro em 2024.

Leia Também