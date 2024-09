Homem morre após confusão em casa noturna

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo pessoal

Um homem de 40 anos, identificado como Fábio Cross Gaspar, faleceu na madrugada deste domingo (1º) após se envolver em uma confusão em uma casa noturna localizada na Rua Gonçalves Dias, no Centro de Araraquara.

De acordo com informações preliminares, uma discussão teria ocorrido no estabelecimento, culminando em uma parada cardíaca da vítima. Fábio foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram à polícia ter presenciado uma briga e afirmaram que Fábio teria sido agredido por seguranças da casa noturna. No entanto, a Polícia Civil investiga as circunstâncias do ocorrido para confirmar essa versão.

A Polícia Militar esteve no local para preservar a cena do crime e aguardar a chegada da perícia. O corpo de Fábio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames que determinarão a causa da morte.

Familiares da vítima e representantes da casa noturna prestaram depoimentos na delegacia. O caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

