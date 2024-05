Homem mata a ex, atira no marido e na filha do casal e se depois comete suicídio no interior de SP

SIGA O SCA NO

Adriana foi morta pelo ex-namorado - Crédito: arquivo pessoal

Um crime passional chocou a cidade de Santa Cruz das Palmeiras, distante 80 km de São Carlos, na tarde desta terça-feira (28). Um homem assassinou a ex-namorada, Adriana Gabrieli, a tiros, e depois atirou no marido dela e na filha de 4 anos antes de tirar a própria vida.

Segundo informações da mídia local, o autor do crime não aceitava o término do relacionamento e a volta de Adriana para o ex-marido. Ele já tinha um histórico de violência contra a vítima, o que a motivou a reatar o casamento com o pai de sua filha.

O crime aconteceu na casa de Adriana, que foi invadida pelo ex-namorado. Após matá-la com três tiros, ele atirou no atual marido da vítima, que precisou passar por cirurgias e segue internado em estado grave. Um dos disparos ricocheteou e atingiu a filha de Adriana, uma criança de 4 anos.

Em seguida, o homem atirou contra si mesmo na cabeça e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou as vítimas para a Santa Casa. A menina, apesar de ter sido atingida, não corre risco de vida e já recebeu alta.

