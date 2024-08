Homem é preso após furtar celular em Descalvado

SIGA O SCA NO

Viatura Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos foi preso no final da tarde de sexta-feira (09), após furtar um celular de dentro de uma caminhão, no Jardim Belém, em Descalvado, SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima mora na cidade de São Paulo, mas estava fazendo entregas em um supermercado em Descalvado, e deixou o caminhão aberto e ligado, pois o mesmo é refrigerado, e quando percebeu, seu celular que estava dentro do caminhão, havia sumido.

Imediatamente, ele acionou a polícia e solicitou as imagens das câmeras de segurança do supermercado, identificando rapidamente o autor do furto.

Os policiais localizaram o ladrão, que estava em uma praça em frente ao supermercado e já havia sido detido por populares.

O celular foi localizado atrás de uma árvore e o acusado foi detido, conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

