Movimentação policial na frente da casa onde ocorreu o crime - Crédito: Divulgação

Uma briga familiar terminou com a morte de um homem na tarde desta quarta-feira (12), no Jardim Panorama, em Rio Claro.

Durante a discussão, a mulher desferiu uma facada no peito do marido que não resistiu aos ferimentos e morreu no quintal da residência.

Após o crime a mulher fugiu e ainda não foi localizada.

A ocorrência foi registrada pela Guarda Civil Municipal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também