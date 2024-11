Homem é morto a tiros em salão de cabeleireiros

Compartilhar no facebook

Local onde ocorreu o crime - Crédito: Grupo Rio Claro

Na manhã deste sábado (23), por volta das 8h27, um homem foi assassinado a tiros dentro de um salão de cabeleireiro localizado na Avenida dos Costas, no bairro Jardim das Palmeiras, em Rio Claro (SP).

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um carro branco para em frente ao estabelecimento. Dois indivíduos descem do veículo, entram no salão e, logo após, diversos disparos são ouvidos. Em seguida, os suspeitos deixam o local e fogem no mesmo carro.

A Polícia Militar esteve no local, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

