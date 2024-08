Homem é morto a tiros em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Rota das notícias

Na noite desta sexta-feira (30/08), Valdinei Correia de Oliveira, de 41 anos, foi executado a tiros na Rua José Giro, no Jardim Cruzado, em Ibaté. Segundo testemunhas, a vítima estava em frente a uma residência quando foi atingida na cabeça por disparos de arma de fogo. O criminoso fugiu após o crime.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas e isolaram a área. O delegado plantonista, Reinaldo Machado,esteve no local para iniciar as investigações. A Polícia Científica realizou a perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil investiga as causas do crime e busca por pistas que levem à identificação e prisão do autor.

