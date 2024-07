Homem é morto a tiros em frente a um bar em cidade da região

SIGA O SCA NO

Na tarde desta terça-feira, um homem foi assassinado a tiros enquanto estava com sua namorada em um bar no Jardim Novo Wenzel, em Rio Claro. A vítima, identificada como Thiago Luis de Carvalho, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Testemunhas relataram que dois indivíduos encapuzados chegaram em um veículo branco, desceram do carro armados com pistolas e efetuaram diversos disparos contra Thiago. A vítima foi atingida por vários tiros de calibre 9mm e não teve chance de defesa.

IEquipes da perícia e da Polícia Militar foram acionadas e estão no local do crime, realizando os procedimentos investigativos. A polícia busca identificar e capturar os autores do homicídio. Este é o 16º homicídio registrado na cidade neste ano.

