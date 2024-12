Homem é morto a tiros em Descalvado

Local do crime e a vítima no detalhe - Crédito: Descalvado Agora

Na manhã deste sábado, 14, Adriano Silva Belarmino, de 45 anos, foi morto a tiros na Rua Amazonas, no bairro Jardim São Cristóvão, em Descalvado.

Segundo o site Descalvado Agora que esteve no local e apurou com testemunhas que, por volta das 7h30, foram ouvidos cerca de cinco disparos. Ao saírem para verificar, populares encontraram o carro estacionado próximo a um comércio na rotatória, com Adriano no banco do motorista, já sem vida. Ele apresenta diversas perfurações de arma de fogo no lado direito do corpo.

O corpo foi encaminhado ao IML de São Carlos após realizada a perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento o autor não foi preso.

