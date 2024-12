Homem é morto a tiros de fuzil dentro de mercado

No início da tarde desta segunda-feira (30), Cristiano Rodrigues da Conceição, de 47 anos, foi morto a tiros de fuzil dentro de um mercado localizado na Rua 6 com Avenida M 51, no bairro Jardim Progresso, em Rio Claro (SP).

Câmeras de segurança mostram a vítima dentro de um Jeep Renegade no estacionamento do estabelecimento, quando dois homens chegam e iniciam os disparos. Neste instante a vítima corre para o interior do supermercado e seguida pelos criminosamente, onde é morta com vários tiros.

Equipes da Polícia Militar estão no local para preservar a cena do crime, e a ocorrência segue em andamento.

