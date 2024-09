Homem é detido acusado de atear fogo em canavial

SIGA O SCA NO

Canavial atingido pelo fogo - Crédito: Flávio Fernandes

Um homem de 46 anos foi detido pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira acusado de atear fogo em um canavial na região de Furnas, em Araraquara.

De acordo com informações da Polícia, os militares realizavam patrulhamento quando avistaram uma densa nuvem de fumaça no horizonte. Ao chegarem ao local, encontraram equipes da usina combatendo as chamas.

Segundo relatos dos funcionários da usina, o suspeito havia pedido para que levassem um caminhão pipa até sua chácara. Ao ter o pedido negado, o homem teria se irritado, proferido ameaças e saiu de bicicleta em direção ao canavial, mas teria dito: "“tomara que pegue fogo na cana e vocês não consigam apagar”. Em seguida começou o incêndio.

As equipes da usina conseguiram controlar as chamas rapidamente, evitando que o fogo se alastrasse. Com base nas informações dos funcionários, os policiais iniciaram buscas na região e localizaram o suspeito em uma represa próxima a uma fazenda.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi ouvido e liberado após o registro de um boletim de ocorrência.

