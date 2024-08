Homem é baleado no rosto em Ibaté

SIGA O SCA NO

GCM e Perícia no local dos fatos - Crédito: Rota das Notícias

Um homem de 50 anos teve a vida salva na madrugada desta quinta-feira (15) graças à rápida ação da Guarda Municipal de Ibaté. A vítima foi baleada no rosto durante na Rua Olavio Apréia, próximo a uma mata onde há um garapeiro.

De acordo com informações preliminares, o homem havia ido buscar sua esposa no trabalho quando foi surpreendido por disparos. Ao sentir que havia sido atingido no rosto, a vítima pediu socorro. A Guarda Municipal, acionada imediatamente, chegou ao local e prestou os primeiros socorros, estancando o sangramento.

O homem baleado foi encaminhado para o Hospital Municipal Hermínia Morganti, onde recebeu atendimento médico. A Polícia Científica esteve no local do crime para realizar perícia.

A esposa da vítima saiu ilesa. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para localizar o responsável pelos disparos.

