Morador de rua é assassinado por dívida de R$ 20 reais em Rio Claro

Um morador de rua foi assassinado a facadas no município de Rio Claro na manhã desta quinta-feira (23). O suspeito foi preso ela Polícia Militar.

De acordo com apurado, Guarda Civil Municipal do município foi acionada, por volta das 7h, com informações que um indivíduo se encontrava caído todo ensanguentado na Avenida 2, entre as ruas 2 e 3, no Centro, perto do antigo prédio do Atende Fácil.

Pelo local do fato, guardas observaram que um indivíduo estava realmente caído pelo local todo sujo de sangue e aparentemente em óbito.

Diante dessa situação foi acionado o SAMU o qual compareceu ao local e constatou o óbito do indivíduo. A vítima foi identificada como Carlos Antonio Velasquez, de 48 anos. Ele era natural de Limeira.

No local foi observado que havia no comércio vizinho algumas câmeras de monitoramento, inclusive as que a Guarda Civil Municipal também possuem. As imagens foram solicitadas para que se pudesse identificar o possível autor do crime. As imagens também foram repassadas para a Polícia Militar.

Com as imagens foi possível a identificação e detenção do indivíduo pela PM, pelo bairro Jardim Mirassol. O suspeito se preparava para sair de Rio Claro. Interrogado, o indivíduo confessou o homicídio e a Polícia descobriu que o motivo seria uma dívida de R$ 20 reais.

