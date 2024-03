Homem comete suicídio após matar a esposa em Matão

SIGA O SCA NO

Um crime, que resultou na morte de duas pessoas, chocou a cidade de Matão na madrugada deste domingo (24), quando um homem de 39 anos matou sua esposa de 43 anos e em seguida se matou.

O crime aconteceu no apartamento onde eles moravam com as duas filhas de 11 e 19 anos, na Rua Prudente de Moraes, Centro.

De acordo com informações, um homem acabava de chegar em casa quando ouviu um forte barulho de queda, e ao verificar constatou que tratava-se de seu vizinho José Eduardo Batista Filho, que havia se jogado pela janela.

A Polícia Militar foi acionada e após examinar o corpo, dirigiu-se ao apartamento de José Eduardo, para comunicar à família e examinar o local, mas quando a filha mais velha foi até o quarto do casal, começou a gritar, pois encontrou sua mãe, Shirlei Vanessa Emilio Baldassa, morta.

O SAMU foi acionado e constatou a morte das duas pessoas.

Em seguida, o delegado de plantão e a equipe de perícia também foram acionados no local, tomando as medidas cabíveis.

Após a perícia, os corpos foram recolhidos pela equipe da agência funerária.

Leia Também