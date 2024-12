Homem atropelado na Rodovia Washington Luís é identificado após cinco dias

Compartilhar no facebook

Raimundo Nonato Pereira da Silva tinha 38 anos - Crédito: Flávio Fernandes

Foi identificado nesta quarta-feira (11) o homem que morreu atropelado na rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara. Raimundo Nonato Pereira da Silva, de 38 anos, foi a vítima do acidente ocorrido na noite do último domingo (8), próximo ao posto Morada do Sol.

Segundo informações, Raimundo vivia em situação de rua e tentava atravessar a pista quando foi atingido por um Hyundai Elantra branco, conduzido por um empresário de 41 anos. O motorista seguia no sentido interior/capital a caminho do Brás, em São Paulo, para realizar compras.

Equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia e da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foram acionadas, mas ao chegarem ao local constataram o óbito de Raimundo, que não resistiu aos ferimentos.

O corpo permanece no Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara, aguardando a chegada de familiares, que estão vindo do estado do Maranhão e devem demorar cerca de dois dias para realizar a liberação. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.



Colaborou Flávio Fernandes

