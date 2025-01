Homem acusa a sogra de sequestrar a esposa

Compartilhar no facebook

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 28 anos está à procura de sua noiva, de 30 anos, que segundo ele, foi sequestrada pela própria mãe, na noite de terça-feira (31), em São Carlos.

Segundo informações, ele e a noiva esperavam a mãe dela que iria visitá-los, mas ela chegou junto com uma ambulância, com quatro homens e uma mulher (supostamente do Ministério Público), que o ameaçaram e expulsaram da própria casa e levaram sua noiva, de forma coerciva e violenta, amarrando seus pulsos.

A mãe da vítima disse que a internaria por dependência química, mas o noivo afirmou que isso não é verdade e que pode ser comprovado.

Ele registrou um boletim de ocorrência por sequestro, solicitando que sua noiva seja encontrada e liberada, e deseja reaver seus pertences e seu cachorro, que ficaram na casa de onde foi expulso.

