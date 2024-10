Haverá interdição parcial em acesso da Anhanguera, em Porto Ferreira, a partir de segunda-feira

A Arteris Intervias informa interdição parcial em acesso da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Porto Ferreira, a partir desta segunda-feira (21), para a realização de serviços de manutenção. O bloqueio temporário acontece em uma das alças do dispositivo do km 227,4 sentido norte (capital/interior) e visa à segurança dos usuários da rodovia e das equipes que trabalham no local.

As obras estão previstas para ser concluídas na próxima sexta-feira (25). Durante esse período, os motoristas que trafegam no trecho urbano da cidade de Porto Ferreira e utilizam o dispositivo para acessar a Anhanguera, sentido norte, deverão retornar no sentido sul e usar como rota alternativa o acesso no km 225,6 ou, previamente, realizar o retorno no dispositivo do km 225,6. Quem trafega pelo sentido sul e necessita retornar para o sentido norte também deverá utilizar o acesso no km 225,6 ou, previamente, realizar o retorno no dispositivo do km 225,6.

A concessionária reforça que os usuários devem redobrar a atenção ao se aproximar da área em obras e ficar atentos à sinalização, respeitando as indicações para uma viagem segura.

