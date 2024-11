Haverá interdição de acesso da Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP 255), em Américo Brasiliense

A Arteris ViaPaulista informa que realizará uma interdição programada a partir do dia 27 de novembro na alça de acesso do dispositivo localizado no km 69,6 da Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), sentido sul, próximo à Usina Santa Cruz, no município de Américo Brasiliense. Os serviços são necessários para a remodelação da alça e encaixe com a nova pista construída com a obra de duplicação, reforçando a segurança e a fluidez do tráfego para os usuários.

A pista da SP-255 não será interditada e não haverá impacto ao tráfego, somente no acesso sul da alça do dispositivo. A previsão inicial de duração é de 30 dias. Mas esse período poderá ser reprogramado em casos de condições climáticas adversas para garantir a segurança operacional.

Essa operação faz parte da obra de duplicação de 29 quilômetros da Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), entre os quilômetros 48,1 e 77,1, entre os municípios de Rincão e Araraquara.

O investimento no trecho de aproximadamente R$ 143 milhões inclui a duplicação do eixo principal da rodovia, a implantação de dois novos dispositivos de retorno nos kms 65,8 e 56,9, além da remodelação (ampliação) dos dispositivos localizados nos km 49,2, km 51,5, km 60,4, km 69,6 e km 73,6.

Rota alternativa

Os motoristas que trafegam pela região e necessitam acessar a Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255) nesse trecho deverão acessar a Rodovia Deputado Aldo Lupo (SP-257) seguir em direção a Américo Brasiliense. Em seguida, o condutor deve acessar a Av. Manoel Vieira Júnior, logo após convergir na rua Manoel Borba e entrar na via de acesso José Barbanti Neto, onde deve-se seguir as sinalizações e orientações no trecho para acessar a SP-255.

A concessionária alerta e orienta que motoristas respeitem a sinalização indicativa, instalada na rodovia, redobrem a atenção e reduzam a velocidade nos trechos com obras e serviços. Sobretudo mantenham a distância segura do veículo à frente, de modo a evitar a colisão traseira, já que o tráfego poderá sofrer com algum impacto do bloqueio.

O trecho está sinalizado e o Centro de Controle Operacional (CCO) realiza o monitoramento da rodovia e, se necessário, acionará recursos operacionais para manter a fluidez do tráfego.

