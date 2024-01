Grupos que propagam o nazismo são alvo de operação da Polícia Civil em cidade da região

Materiais apreendidos durante operação realizada em uma casa em Araraquara - Crédito: Divulgação

Policiais civis dos Estados de São Paulo e de Santa Catarina, em uma operação conjunta deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira, 9, cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Araraquara, Mogi das Cruzes, na capital paulista e na cidade catarinense de Indaiau, cuja meta foi colher provas contra grupos que propagam o nazismo.

Na vizinha Araraquara um endereço foi vistoriado e a identidade e bairro onde reside o suspeito, não foram divulgados.

Segundo informações, policiais civis apreenderam na casa do acusado diversos objetos ligados ao nazismo e de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 20 da lei 7.716/1989, é considerado crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo, com pena que pode chegar a 5 anos de reclusão.

