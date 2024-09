Grave acidente na SP-331 deixa duas vítimas fatais

SIGA O SCA NO

Crédito: RCIA

Um violento choque frontal entre dois carros deixou duas pessoas mortas e quatro feridas na madrugada deste sábado (28), por volta das 5h, na Rodovia Víctor Maida (SP-331), entre Nova Europa e Gavião Peixoto.

O acidente envolveu um Fiat Palio e um Volkswagen Gol. Luana Maria Lázaro, de 26 anos, moradora de Tabatinga, conduzia o Palio e não resistiu aos ferimentos. O outro óbito foi de um homem de 31 anos, morador de Santa Ernestina, que estava no Gol.

Além de Luana, outras três pessoas que estavam no Palio ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Velório e sepultamento

O corpo de Luana Maria Lázaro será velado a partir das 7h30 e sepultado às 11h deste domingo (29), no Cemitério Municipal de Tabatinga. A jovem deixa uma filha, os pais e dois irmãos.

