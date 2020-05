Grave acidente mata duas pessoas em rodovia da região

SP-330: Acidente na Via Anhanguera, em Santa Rita do Passa Quatro (SP) mata duas pessoas e deixa outras sete feridas, sendo quatro em estado grave. Foto: Divulgação - Crédito: Divulgação

Um grave acidente na Via Anhanguera (SP-330) na noite de segunda-feira (11), em Santa Rita do Passa Quatro (SP), deixou duas pessoas mortas, além de outras sete feridas, de acordo com a concessionária que administra o trecho.

Ainda de acordo com a empresa, o acidente envolveu dois caminhões e dois carros. Testemunhas relataram que uma carreta foi fechada, perdeu o controle e colidiu na traseira de um caminhão e de um carro de passeio. Com o impacto, os veículos foram parar na pista contrária, atingindo um outro veículo pequeno.

O motorista da carreta e a motorista do Pálio morreram no local. As identidades das vítimas não foram divulgadas. Os sete feridos, quatro em estado grave, foram levados para hospitais da região.

Conforme informações da empresa, duas faixas da Via Anhanguera precisaram ser fechadas para a retirada das vítimas e dos veículos e o trânsito fluiu por apenas uma pista, mas não houve congestionamento. A Polícia Civil irá investigar as causas. (estradas.com)

