GM flagra jovem pintando moto furtada em Ibaté

Um jovem foi detido na tarde desta sexta-feira (20), em Ibaté, após ser flagrado pintando um motocicleta que estava com queixa de furto.

Guardas municipais realizavam um patrulhamento pela cidade e na Rua Floriano Peixoto, próximo à praça São Benedito, avistaram o acusado pintando uma moto sem placa, com um spray.

Eles o abordaram e verificaram que a moto também estava com a numeração do motor suprimida, sendo possível identificá-la e verificar que estava com queixa de furto, apenas pela numeração do chassi.

A moto foi apreendida e o acusado foi detido, sendo conduzido ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

Leia Também