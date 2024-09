GATE retira carga de 6 toneladas de dinamite de caminhão que pegou fogo na WL; trânsito está normal

SIGA O SCA NO

O GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar esteve no local onde um caminhão carregado com seis toneladas de dinamite pegou fogo na tarde de ontem (8), na rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí e removeu o material do veículo por volta das 23h, sendo liberado o trânsito em seguida.

Veículo ficou destruído e permaneceu no local até a chegada do guincho do seguro.

Devido a carga ser de material perigoso, o trânsito nos dois sentidos da rodovia precisou ser interditado, causando um grande congestionamento.

Neste momento, segundo o aplicativo Waze, não há congestionamento no local e o trânsito segue normalmente.

