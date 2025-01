Gangue ataca e assalta motociclista em semáforo; veja vídeo

Uma mulher de 33 anos foi vítima de um assalto violento na noite desta segunda-feira (6), no centro de Araraquara. Andréa da Silva Neto trafegava com sua motocicleta Yamaha/Fazer vermelha, quando parou no semáforo do cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Nove de Julho e foi abordada por sete indivíduos.

Três dos assaltantes estavam de bicicleta e os outros a pé. Eles se aproximaram rapidamente, agrediram a vítima com socos no capacete e na barriga, e fugiram com sua motocicleta. Outros integrantes do grupo escaparam de bicicleta. A ação foi registrada por câmeras de monitoramento.

Prisão de suspeitos

A Polícia Militar foi acionada e, em patrulhamento, localizou três suspeitos, sendo dois adolescentes de 16 anos e um jovem de 18 anos. Apesar de negarem participação, Andréa os reconheceu como integrantes do grupo.

Posteriormente, outros dois suspeitos, de 17 e 18 anos, foram detidos. O maior de idade foi identificado pela vítima como um dos autores do roubo, enquanto o adolescente foi liberado por falta de reconhecimento.

Reviravolta nas investigações

Durante as investigações, o celular da vítima foi encontrado por uma jovem de 19 anos, que afirmou tê-lo encontrado na calçada e entregou o aparelho à polícia. Além disso, documentos bancários localizados na bolsa de um dos suspeitos apontaram para um homem de 28 anos, que passou a ser investigado como possível cúmplice.

Moto ainda não recuperada

Embora seis suspeitos tenham sido detidos, a motocicleta da vítima ainda não foi encontrada. A polícia continua apurando o caso e investigando a possível participação de outros envolvidos.

