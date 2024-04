Fundo Social de Ibaté recebe 250 kits de alimentos do Governo do Estado de São Paulo

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de Ibaté recebeu nesta semana, através do Fundo Social do Governo do Estado de São Paulo (FUSSP), 250 kits de alimentos, os quais serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os kits são compostos por arroz, feijão, macarrão, extrato de tomate, óleo, sardinha, biscoito, açúcar, sal, farinha de mandioca, carne seca e leite em pó.

As famílias que buscam atendimento na Assistência Social realizam um cadastro. “Todas as famílias que buscam atendimento na Assistência Social preenchem um cadastro e passam por uma avaliação técnica que determina o tipo de auxilio necessário. A Assistência Social também faz o acompanhamento dessas famílias”, explicou Amanda Affonso, coordenadora da Assistência Social.

A coordenadora relata que a Prefeitura continua realizando a aquisição de cestas básicas e a doação do estado ajuda a suplementar a demanda. “Nossa demanda por famílias que necessitam de cestas básicas é sempre crescente”, concluiu.

A Secretaria de Promoção e Bem-Estar Social está aberta ao recebimento de doações e possui um sistema de cadastro para a população e as doações podem ser realizadas diretamente na sede. Mais informações no telefone (16) 3343-3043.

