Funcionário público de Rincão morre após acidente na SP-257

Crédito: Flavio Fernandes

Um acidente de trânsito na rodovia Deputado Aldo Lupo (SP-257), entre Santa Lúcia e Rincão tirou a vida do funcionário público José Antônio Pereira, que trabalhava na Prefeitura Municipal de Rincão. A colisão entre uma moto e um ônibus aconteceu na manhã desta quarta-feira, 29.

José Antonio pilotava sua moto e seguia para o trabalho quando, por motivos ignorados, atingiu a lateral de um ônibus que seguia para Araraquara e transportava trabalhadores.

Viaturas do Samu e da concessionária que administra a rodovia atenderam a ocorrência, porém o funcionário público morreu no local do acidente.

A Polícia Rodoviária interditou a via para o trabalho da perícia. As causas do acidente serão investigadas.

