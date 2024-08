Fumaça na pista causa grave acidente na região

SIGA O SCA NO

Crédito: Artesp

Um grave acidente envolvendo sete veículos, incluindo caminhões e carros de passeio, paralisou a Rodovia Limeira-Piracicaba na tarde desta quarta-feira (7). A visibilidade zero, causada pela densa fumaça de uma queimada em um canavial, provocou uma sequência de colisões violentas no km 133, próximo a Iracemápolis.

Um motorista de um caminhão de coleta de lixo, que seguia para Piracicaba, ficou gravemente ferido e foi transferido de helicóptero Águia para um hospital de referência em Campinas. Outras quatro pessoas, entre elas um casal e seus dois filhos pequenos, sofreram ferimentos leves a moderados e foram encaminhadas para hospitais da região.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada, mas testemunhas relatam que a fumaça reduziu drasticamente a visibilidade, impossibilitando que os motoristas evitassem as colisões. A força do impacto destruiu completamente alguns veículos e espalhou destroços pela rodovia.

