Fotógrafa de 44 anos morre após procedimento estético em cidade da região

15 Out 2023 - 08h27

15 Out 2023 - 08h27 Por Redação São Carlos Agora

Roberta Correa - Crédito: arquivo pessoal

A fotógrafa Roberta Correa, 44 anos, morreu na última sexta-feira (13) após ser submetida a um procedimento estético em uma clinica particular na cidade de Cosmópolis/SP, na região de Limeira.

De acordo com o portal G1, Roberta teria procurado a clinica na segunda-feira (9) para fazer um endolaser, técnica que utiliza laser remover gordura localizada e diminuir a flacidez. De acordo com familiares, ela passou mal logo após receber anestesia, contudo o procedimento teria continuado até ela sofrer uma convulsão. Roberta foi encaminhada até a Santa Casa da cidade, onde o óbito foi confirmado. A família optou pela doação de órgãos e o sepultamento está marcado para acontecer nesta segunda-feira (15).

Segundo a profissional responsável, a fotógrafa passou mal após aplicação da anestesia, antes mesmo do procedimento ter sido iniciado. A clinica ofereceu assistência e vai colaborar com as investigações.

