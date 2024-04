Homem é detido por tráfico de drogas em Ibaté

SIGA O SCA NO

Um homem foi detido por tráfico de drogas, na tarde deste sábado (27), no bairro Antônio Moreira (CDHU), em Ibaté.

Guardas municipais realizavam um patrulhamento pelo bairro, quando avistaram fumaça saindo de um canavial e quando aproximaram-se para verificar do que se tratava e o local exato, depararam-se com dois suspeitos que saíram correndo de dentro do canavial, um deles, carregando um pacote.

Um dos suspeitos conseguiu escapar, já o outro, jogou o volume que carregava em cima do telhado de uma casa e depois também tentou fugir, mas foi abordado.

O objeto que foi jogado em cima do telhado, foi recuperado, e continha 11 pacotinhos de maconha, 2 pinos de cocaína e R$117,50.

Diante dos fatos, F.P.V. foi detido e conduzido ao plantão policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

