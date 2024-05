Comerciante é morto a tiros por assaltantes em cidade da região

Crédito: arquivo

Um latrocínio foi registrado no final da noite desta sexta-feira (10), no distrito de Ferraz, em Rio Claro (SP).

Segundo informações, um casal que trabalhava com a venda de enxovais retornou para casa por volta das 21h. Ao ouvir o barulho do latido do cachorro, a mulher foi até a janela e viu dois indivíduos armados e encapuzados na varanda. Neste momento o companheiro dela se levantou e acabou baleado no peito e na cabeça.

Os assaltantes roubaram dinheiro, celular e as chaves de um veículo Palio Weekend.

Pedro Luiz Jóia faleceu antes da chegada do Samu.

Familiares informaram que algumas chácaras do condomínio possuem câmeras de segurança, mas estavam sem vigilância. Cápsulas de calibre 380 foram encontrados no local e apreendidas pela perícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também