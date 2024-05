Prefeitura de Ibaté promove "Primeira Cãominhada" na Pirâmide da Mata do Alemão

Cachorro -

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, tem o prazer de anunciar a realização da primeira “Cãominhada de Ibaté”. O evento está marcado para o dia 26 de maio, na Pirâmide da Mata do Alemão, com início às 8h30.

A Cãominhada é uma iniciativa que visa promover não apenas o exercício físico dos cães e seus tutores, mas também a interação entre os moradores da cidade e seus animais.

Além da Cãominhada, também acontece a Feira de Adoção Pet. Nesta feira, você terá a chance de encontrar seu novo melhor amigo de quatro patas. Adotar um animal é mais do que apenas acrescentar um membro à família; é mudar uma vida para sempre. Cada animal na feira tem sua própria história e personalidade única, esperando por alguém para compartilhar amor, carinho e aventuras.

O evento canino contará com a participação especial dos cães do Canil da Força Aérea Brasileira e do Canil da Guarda Municipal de São Carlos. Esses cães incríveis não são apenas companheiros leais, mas também verdadeiros heróis em ação. Com habilidades impressionantes e treinamento excepcional, eles estão prontos para demonstrar seu talento e dedicação durante a Cãominhada. Prepare-se para ser inspirado por suas proezas e por sua incrível conexão com seus treinadores.

Já está confirmada a participação do renomado Cesar Agilite e seus animais talentosos. Conhecido por sua expertise em treinamento animal e por suas incríveis apresentações, Cesar Agilite traz uma dose extra de diversão e entretenimento para o evento. Prepare-se para ser fascinado e encantado por esses animais talentosos, pronto para impressionar e alegrar a todos que estiverem presentes.

Junte-se a nós para uma manhã cheia de admiração, diversão e celebração do mundo canino. Não perca a oportunidade de testemunhar esses cães extraordinários em ação e de se maravilhar com suas habilidades incríveis.

