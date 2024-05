Formatura Proerd: 179 alunos da rede municipal de Ibaté concluem programa

Crédito: Divulgação

Na noite desta quarta-feira, 22, 179 alunos das escolas EM Profª Alice Rossito Cervoni e EMEF Brasilina Teixeira Ianoni, do quinto ano do ensino fundamental, participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência nas Escolas (Proerd), nas dependências do Ginásio Municipal Donato Rocitto.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência nas Escolas (Proerd) é uma iniciativa colaborativa que envolve a Polícia Militar, as escolas e as famílias, com o objetivo de promover a conscientização e a prevenção ao uso de drogas e à violência entre os estudantes. Durante três meses, os alunos participaram de atividades educativas ministradas pela Cabo PM Dimitria e Cabo PM Mazzi, que aplicaram métodos pedagógicos focados na construção de um ambiente escolar mais seguro e saudável. Esta abordagem integrada busca não apenas informar, mas também capacitar os jovens a tomarem decisões seguras e responsáveis, fortalecendo assim a comunidade escolar como um todo.

Essa iniciativa da Polícia Militar, com o apoio do Comandante da 1ª Cia do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), conta com o total apoio da Prefeitura de Ibaté, trazendo aos alunos a efetivação da consciência do bom crescimento social e da boa evolução cultural e democrática de um país sem drogas e sem violência.

A mesa de honra da formatura foi composta por importantes autoridades locais, destacando-se o o Capelão do 38BPMI Jarbas Antônio Valentim, a vice-prefeita Ivani Almeida da Silva, o presidente da Câmara de Vereadores Horácio Carmo Sanchez, o Capitão da Polícia Militar e Comandante da 1ª Companhia do 38º BPMI, Daniel Márcio Molina, a secretária de Educação e Cultura, Danielle Garcia Chaves, a diretora da EM Prof.ª Alice Rossito Cervoni, Andréa Adriana Vieira Cintra, e a diretora da EM Brasilina Teixeira Ianoni, Tania Marinélsia Picinin Duvra.

O orador do evento foi o Cabo PM Osni Luciano Martins, que proferiu um discurso inspirador destacando a importância da prevenção e do papel dos jovens na construção de uma sociedade mais segura. A solenidade contou ainda com a presença de diretores, coordenadores e familiares dos formandos, todos reunidos para celebrar o compromisso dos alunos com os valores ensinados pelo Proerd.

Leia Também