Folia de Reis encerra o Natal de Luzes em Ibaté

Crédito: divulgação

Uma noite de muita emoção marcou o encerramento das festividades natalinas de Ibaté na segunda-feira (06/01), com a apresentação da Companhia Folia de Santos Reis e Adoração dos Magos de Ibaté.

A apresentação teve início na Praça Central, diante do Presépio em tamanho natural e com a presença do padre João Morales da paróquia São João Evangelista, do padre Júlio César Bueno da paróquia de São Francisco de Assis e do padre Luiz Botelho da paróquia de Santo Antônio.

Em seguida, os foliões passaram pelo centro da praça e foram em direção a igreja Centenária onde encerraram a apresentação.

Participaram da cerimônia, o prefeito Ronaldo Venturi, o secretário de governo Fábio Gomes, o Chefe de Gabinete Giliardi Nishihara, a secretária adjunta de serviços jurídicos, Drª Maíra Lima, a secretária de educação Rosângela Oliveira, além da presidente da Câmara Viviane Serafim, o vereador Hícaro Costa e a vereadora Ivani do Cruzado que representou o padre Robinson Mangaba da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que não estava na cidade.

Após a cerimônia, as pessoas puderam prestigiar os comerciantes que estavam na praça de alimentação.

