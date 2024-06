Festa junina terá shows de Péricles e Gustavo Mioto no próximo domingo em Araraquara

Péricles e Gustavo Mioto -

A Arena Fonte Luminosa se prepara para sediar o 1º Flameja Arraiá Fest, uma festa junina repleta de atrações musicais que promete agitar a região de Araraquara no próximo domingo, dia 16 de junho. Este será o primeiro evento organizado pela Revee – Real Estate, Venues & Entertainment na Arena. A empresa, especializada em eventos nacionais e internacionais, assumiu a gestão do complexo da Fonte Luminosa, no Distrito Revee, antigo CEAR, desde agosto de 2023. O Flameja terá início às 15h e os ingressos para os dois setores (pista e pista premium) estão à venda no site oficial: Eleven Tickets - Flameja Arraiá Fest.

A programação musical foi pensada a fim de agradar todos os públicos, com show de pagode, do cantor Péricles, sertanejo com Gustavo Mioto, Forró universitário com Circuladô de Fulô e a banda local, Sakanas. Além das apresentações musicais, o Flameja vai proporcionar uma experiência junina única realizada dentro de um estádio de futebol.

Leia Também