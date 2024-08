Farmacêutica é esfaqueada pelo companheiro em condomínio

Ocorrência foi apresentada pela GCM no Plantão Policial de Araraquara - Crédito: Flávio Fernandes

Uma farmacêutica de 38 anos foi vítima de tentativa de feminicídio na madrugada desta terça-feira (20), em seu apartamento localizado no Jardim Lupo II, em Araraquara. A mulher foi encontrada gravemente ferida após ser esfaqueada pelo companheiro de 46 anos.

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu durante uma discussão entre o casal. Vizinhos ouviram os gritos e acionaram a Guarda Municipal. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída no chão, com ferimentos na cabeça e no corpo. A mulher foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a UPA do Melhado, onde permanece internada em estado grave.

A Polícia Militar realizou buscas pelo agressor, que fugiu do local em um Jeep Renegade de cor preta, pertencente à vítima. Durante a perícia no apartamento do casal, os investigadores encontraram a faca utilizada no crime e diversas manchas de sangue, indicando a violência da agressão.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A Polícia Civil solicita a colaboração da população para localizar o suspeito.

Colaborou Flávio Fernandes

Leia Também