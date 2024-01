Família foi assassinada em emboscada relacionada ao tráfico de drogas, diz polícia

Crédito: arquivo pessoal

Anderson Marinho, sua esposa Mirele Regina Beraldo Tofalete e a filha do casal, Isabelly Tofalete Marinho, foram encontrados mortos em um canavial de Votuporanga, no interior de São Paulo, na última segunda-feira (1º). A polícia acredita que a família foi vítima de uma emboscada relacionada ao tráfico de drogas.

Anderson Marinho, de 35 anos, foi morto a tiros após descer do carro para entregar uma mochila com maconha em um canavial de Votuporanga, segundo declarações de uma testemunha. A esposa e a filha do homem, Mirele Regina Beraldo Tofalete, de 32 anos, e Isabelly Tofalete Marinho, de 15 anos, foram mortas com tiros de pistola 9 milímetros disparados de fora para dentro do veículo.

A polícia acredita que os assassinos não sabiam que a esposa e a filha de Anderson estavam no carro. A principal suspeita é de que as duas foram mortas por serem testemunhas do crime.

Anderson Marinho já havia sido preso por tráfico de drogas em 2015. Ele foi condenado a dois anos e um mês de prisão, mas cumpriu a pena em regime semiaberto.

A família desapareceu na última quinta-feira (28), após sair para um almoço de aniversário em São José do Rio Preto. O carro chegou a ser flagrado em um radar de Mirassol, o que levantou suspeitas, já que a cidade não fazia parte do trajeto.

Na tarde do dia 1º, um ciclista que passava pelo canavial localizou o carro parado e acionou a polícia. Os corpos da família foram encontrados no interior do veículo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Votuporanga. A polícia ainda não identificou os responsáveis pelos assassinatos.

