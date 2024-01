Família que estava desaparecida é encontrada morta em canavial

Crédito: arquivo pessoal

Na tarde desta segunda-feira (1º), os corpos de uma família de Olímpia (SP) foram encontrados em uma estrada rural de Votuporanga (SP). As três vítimas estavam desaparecidas há quatro dias.

O carro da família, um Gol prata, foi encontrado por um ciclista em meio a um canavial. A Polícia Militar foi acionada e constatou que todos os corpos apresentavam marcas de tiros.

O corpo de Anderson Givago Marinho, 35, estava fora do carro, enquanto os corpos da esposa, Mirele Regina Beraldo Tofalete, 32, e da filha do casal, Isabelly de 15 anos, estavam no interior do veículo.

A principal linha de investigação é de que a família tenha sido executada. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Barretos, que investiga o caso, ainda não tem pistas sobre a motivação do crime.

A família havia saído de Olímpia na última quinta-feira (28) com destino a São José do Rio Preto, para almoçar em uma churrascaria e comemorar o aniversário de Mirele. Por volta das 14h do mesmo dia, os celulares da família deixaram de responder.

