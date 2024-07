Faixa adicional na SP-215, em Descalvado, foi concluída

A Arteris Intervias concluiu a construção da faixa adicional na Rodovia Vicente Botta (SP-215), em Descalvado. Com 2.950m de extensão, a melhoria reforça o compromisso da concessionária em garantir segurança aos usuários que trafegam pelos 380,3 km de rodovias que administra no interior do Estado de São Paulo, melhorando a fluidez no tráfego e preservando vidas no trânsito.

A nova faixa, localizada entre o km 105 e o km 108 da pista oeste (Porto Ferreira/São Carlos), contou com investimento próximo a R$ 12 milhões e estava prevista no contrato de concessão firmado com o Governo do Estado.

“A implantação da faixa adicional na SP-215 vem somar aos nossos esforços contínuos para oferecer segurança aos usuários e reduzir sinistros nas nossas rodovias, preservando o bem mais valioso que existe, que é a vida”, completa o diretor superintendente da Arteris Intervias, Helvécio Tamm de Lima Filho.

Além da faixa adicional, a concessionária também realizou a recuperação de 100% do pavimento neste trecho, com fresagem, recomposição e camada final com microrrevestimento asfáltico, complementando os trabalhos de manutenção e conserva que proporcionam rodovias com mais qualidade e segurança aos usuários.

Ao longo de 24 anos de concessão, a Arteris Intervias já investiu mais de R$ 4,9 bilhões em melhorias em todo o trecho administrado, incluindo mais de 64 km de duplicações de rodovias, 117,4 km de pistas novas, faixas adicionais e contornos, além de 11 passarelas para pedestres e 35 pontes e viadutos.

Entre as obras mais recentes estão a recuperação de 100% do pavimento da Rodovia Anhanguera, em andamento no trecho de 82km sob gestão da concessionária entre Cordeirópolis e Santa Rita do Passa Quatro, e a entrega da faixa adicional na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Araras, em maio do ano passado.

As rodovias da Arteris Intervias são monitoradas 24h por dia por 68 câmeras posicionadas estrategicamente para garantir agilidade nos atendimentos e viagens mais seguras aos usuários. As imagens são fiscalizadas por profissionais do Centro de Controle Operacional e compartilhadas com o Policiamento Rodoviário do Estado.

O trabalho realizado pelas equipes da concessionária tem papel fundamental para salvar vidas nas rodovias. A Arteris Intervias reduziu em 53,7% as fatalidades entre 2010 e 2020, superando a meta da ONU para um trânsito mais seguro, que previa a redução mínima de 50% dos óbitos no trânsito na década. O compromisso foi renovado pela Intervias para os próximos 10 anos.

Leia Também