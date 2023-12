Exposição do Centro Comunitário de Ibaté segue até sexta-feira (8)

Crédito: Divulgação

A abertura da Exposição "Artesanato, Amor e Amizade", do Centro Comunitário João Baptista Lopes aconteceu na manhã da terça-feira, 5, com a presença de um grande público.

Segundo a coordenadora do Centro Comunitário, Dirce Lopes Peruchi, a exposição é uma tradição e sucesso em toda região. “É com alegria e satisfação que iniciamos mais uma exposição. Preparamos tudo com muito carinho e dedicação, para que todos possam desfrutar de mais uma edição do nosso evento. Aproveito e já estendo meu convite a todos que desejarem prestigiar nosso evento, durante essa semana das 10h às 16h, encerrando na sexta-feira, dia 08", destacou.

Dirce ainda ressalta que todas as peças que foram colocadas à venda são produzidas pelas alunas, ex-alunas e monitoras do Centro Comunitário. "Sem essa colaboração nada estaria acontecendo", aponta. A coordenadora conta que no ano de 2024, o Centro Comunitário disponibilizará novamente, vagas para os cursos.

Centro Comunitário

O Centro Comunitário "João Baptista Lopes", em sua diversidade de cursos, atende centenas de alunos, nas modalidades artesanais e profissionalizantes, oferecidos gratuitamente a toda população. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3343.4414

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também