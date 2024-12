Exposição "Artesanato, Amor e Amizade" encanta público no Centro Comunitário de Ibaté

Crédito: Divulgação

O Centro Comunitário João Baptista Lopes realizou na última semana mais uma edição da exposição "Artesanato, Amor e Amizade", que reuniu grande público e reafirmou seu papel como referência cultural e social na cidade. A exposição, que já soma 34 anos de tradição, destacou peças exclusivas de bordado, crochê, tecidos e outros trabalhos manuais, todas confeccionadas pelas alunas, ex-alunas do Centro Comunitário.

Dirce Lopes Peruchi, coordenadora do Centro Comunitário, celebrou o sucesso do evento e a dedicação de todos os envolvidos. "É com alegria e satisfação que realizamos mais uma edição da nossa exposição. Tudo foi preparado com muito carinho e dedicação. " destacou Dirce.

Além de ser uma vitrine para os talentos locais, a exposição reflete o espírito de união e amizade promovido pelo centro. "Sem a contribuição das alunas, ex-alunas e monitoras, nada disso seria possível. Essa união é o que mantém viva a essência do nosso trabalho. É um orgulho ver o quanto essas peças representam dedicação, aprendizado. " Completou a corrdenadora.

O Centro Comunitário João Baptista Lopes é conhecido por oferecer gratuitamente cursos artesanais e profissionalizantes que atendem centenas de pessoas da comunidade. Para o próximo ano, a instituição já planeja abrir novas vagas para diversos cursos. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3343-4414.

Leia Também