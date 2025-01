Ex-lutadora é encaminhada à cadeia de São Carlos após Polícia encontrar arma, droga e anabolizantes

Compartilhar no facebook

Material encontrado na casa da suspeita - Crédito: Flávio Fernandes

Na manhã de quinta-feira (23), uma ex-lutadora de 33 anos foi presa pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) em Araraquara. Segundo a Polícia, a mulher, identificada apenas como L.R.S., tinha em casa arma, munições e maconha.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, localizada no Jardim Universal. A ação foi motivada por uma denúncia anônima que apontava possíveis atividades ilícitas no local.

Durante a operação, os policiais civis encontraram uma pistola calibre 380, 59 munições, porções de maconha e frascos de anabolizantes. Segundo informações divulgadas pela DIG, a suspeita afirmou que a arma era utilizada para sua defesa pessoal e que a droga era para consumo próprio.

Apesar das alegações, a ocorrência foi registrada inicialmente como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Com base no material apreendido e nas circunstâncias da prisão, os investigadores continuam apurando os detalhes do caso.

Prisão e destino da suspeita

Após a prisão em flagrante, L.R.S. foi encaminhada para procedimentos de rotina na delegacia e, posteriormente, transferida para a Cadeia Feminina de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Defesa nega envolvimento com tráfico

A defesa da ex-lutadora, representada pelo advogado Glaucio Dalponte Matioli, negou que L.R.S. tenha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele destacou que a ex-atleta é uma defensora da legalização da maconha e usuária da substância.

"L.R.S. já prestou os devidos esclarecimentos, reafirmando seu interesse em demonstrar que é usuária da substância. Estamos confiantes de que a verdade prevalecerá", afirmou o advogado.

A defesa informou ainda que novas manifestações sobre o caso serão divulgadas em breve.

