Encontro vai receber mil automóveis clássicos neste final de semana

Evento na região vai receber mil automóveis clássicos, especialmente o Fusca - Crédito: divulgação

Neste domingo (14), Ribeirão Preto (SP) se transforma na “Capital do Antigomobilismo”, com a realização da 12ª edição do “California Volks Brothers”, exposição que reúne cerca de mil automóveis clássicos, especialmente o Fusca.

O encontro, que desde 2017 está na lista de eventos oficiais do município, acontece no Campus Universitário Moura Lacerda e deve receber cerca de 10 mil pessoas. Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 5, pelo site acessoingressos.com.br/CaliforniaVolksBrothers.

“Mais que um encontro de carros clássicos, que nasceu com um grupo de amigos apaixonados por fuscas, o ‘California Volks Brothers’ é um evento para toda a família. Teremos atividades para todas as idades, dos mais novos ao mais velhos, durante o dia todo”, comenta Marcos César Carrer, um dos organizadores do encontro, que acontece das 8h às 17h.

Programação cultural

Além da exposição de veículos icônicos e aircooleds - carros em que o sistema usa o próprio ar para refrigerar o motor -, a programação do evento conta com Mercado de Pulgas (peças usadas), food-trucks, sorteios, espaço kids, show ao vivo, apresentação do DJ Claudio Lopes e ativações das marcas parceiras: Eletro Bidu, Bild, Casa do Fusca, Loja do Detailer, Neon Bom, Art Voice, Big Boss e Coca-Cola.

Atração confirmada na 12ª edição do California Volks Brothers, a banda Chavala criou seu próprio estilo musical: o Rock-Funk-Brazuca. Os trombones, baixo, guitarra e bateria, aliados à energia dos artistas no palco, transformam hits de Tim Maia, Nação Zumbi, Jorge Ben, além de clássicos internacionais, em releituras únicas.

“Há mais de uma década, nosso objetivo é fomentar a prática de colecionar automóveis clássicos, conhecida como antigomobilismo. Nos últimos anos, nosso encontro se consolidou, também, como uma opção de lazer familiar em Ribeirão Preto e região”, reforça Tico Neaime, membro do Clube e organizador do evento.

Solidariedade

Além do lado cultural, o “California Volks Brothers” tem, também, um caráter social. O encontro promove a arrecadação de alimentos para o Sesc Mesa Brasil, programa que combate a fome e o desperdício, e que desenvolve ações educativas nas áreas de nutrição e serviço social.

O objetivo do programa é promover a alimentação adequada, a reeducação alimentar e fortalecer a gestão das entidades sociais assistidas. “Nossos encontros sempre tiveram um lado solidário muito forte. Prova disso é que, nas últimas edições, arrecadamos mais de seis toneladas de alimentos para doação”, finaliza Yvi Mishima, sócia proprietária da ETC Produções Culturais e produtora do evento.

Conheça a atuação do Sesc Mesa Brasil: mesabrasil.sescsp.org.br.

Ingressos

Os ingressos para a 12ª edição do “California Volks Brothers” ainda estão à venda. Os valores variam entre R$ 5 (para visitantes) e R$ 150 na modalidade Fura Fila. Sucesso em outras edições, a modalidade com ingresso mais caro é para os expositores que buscam por comodidade. Pelo valor de R$ 150,00, o ingresso conta com um kit exclusivo (com camiseta, boné e “sacochila”), vaga para estacionar em local privilegiado e acesso direto a um espaço exclusivo para estacionar o veículo antigo sem precisar ficar na fila.

Serviço

12ª edição do “California Volks Brothers”

Data: 14 de julho

Horário: Das 8h às 17h

Local: Centro Universitário Moura Lacerda Campus - Av. Dr. Oscar de Moura Lacerda, 1520 - Independência, Ribeirão Preto

Ingressos: https://acessoingressos.com.br/CaliforniaVolksBrothers

Valores:

Expositores: R$ 20,00 + 2kg alimento por veículo

Visitante: R$ 5,00 + 2kg alimento por veículo

Fura-Fila: R$ 150,00 + 2kg alimento por veículo

Da assessoria

Leia Também