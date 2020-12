Estudante acusa médico de agressão no Hospital Hermínia Morganti

Crédito: Arquivo/SCA

Um estudante de 30 anos afirma que foi agredido por um médico no Hospital Hermínia Morganti, na rua Floriano Peixoto, na Vila São Benedito, em Ibaté. A suposta agressão teria ocorrido na quinta-feira, 3 e o fato virou caso de polícia, com direito a boletim de ocorrência, na sexta-feira, 4.

Segundo apurado, o estudante teria ido até o hospital para obter informações sobre a avó, que estava internada após contrair a Covid-19.

Na recepção, indagou uma atendente que chamou um enfermeiro que não soube dar informações e segundo o estudante, não teria médico no momento para tirar suas dúvidas.

A vítima disse que passou a entrar em contato com órgãos de imprensa, quando foi chamada para falar com um médico e ao entrar em uma sala, começou a gravar imagens com seu celular. Segundo ela, teria sido agredida com um tapa pelo médico, sendo obrigado a parar de fazer o vídeo.

Na Delegacia de Polícia de Ibaté, o estudante disse que não sofreu nenhuma lesão, mas que sua avó, mesmo com a Covid-19 estava internada em um quarto sem os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também